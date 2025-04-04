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"Ястреб" Мерц оказался тряпкой. Теперь его партия умоляет Россию о газе

"Ястреб" Мерц оказался тряпкой. Теперь его партия умоляет Россию о газе

Лидер ХДС Фридрих Мерц и палец о палец не ударил, чтобы заткнуть рот пророссийским элементам в собственной партии.

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Комментарии
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Тамара Кукушкина
Пусть сначала наши денежки вернут.Воры и вруны.
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14 час.
Владимир Тихомиров
Да мало ли что там у них кто то скажет.. А пресса тут же подхватывает.. Лучше потерпеть и найти другие варианты,чем поддерживать их на плаву. Пусть там все дойдет до катастрофы!
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14 час.
Eduard
Есть в Германии нормальные люди,но выбирают уродов каких-то!
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14 час.
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