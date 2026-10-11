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Царьград

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В Ростовской области 11 октября потеплеет до +27 градусов

В Ростовской области 11 октября потеплеет до +27 градусов

11 октября в отдельных районах Ростовской области воздух прогреется до +27 градусов, ночью и утром местами возможен туман.

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