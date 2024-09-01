Собравшиеся в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу активисты сожгли на митинге украинский флаг в знак протеста против поддержки Киевом террористически структур, ведущих борьбу против властей этой страны, а также дружественных Мали и Нигера, входящих в Альянс государств Сахеля (AES).
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