В столице Буркина-Фасо на митинге сожгли флаг Украины

Собравшиеся в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу активисты сожгли на митинге украинский флаг в знак протеста против поддержки Киевом террористически структур, ведущих борьбу против властей этой страны, а также дружественных Мали и Нигера, входящих в Альянс государств Сахеля (AES).