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Поварёнок с лучшими рецептами

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Вишнёвая горчица к мясу

Вишнёвая горчица к мясу

Домашняя вишневая горчица придаст насыщенный вкус вашим блюдам. Подать такую горчицу можно на праздничный стол к холодцу, да и просто смазать ломтик черного хлеба, сверху уложить тоненький кусочек отварного мяса и вот оно, наслаждение.

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