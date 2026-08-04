Вишнёвая горчица к мясу

Домашняя вишневая горчица придаст насыщенный вкус вашим блюдам. Подать такую горчицу можно на праздничный стол к холодцу, да и просто смазать ломтик черного хлеба, сверху уложить тоненький кусочек отварного мяса и вот оно, наслаждение.