В столице Прикамья в эти дни гостит епископ Нарьян-Марский и Мезенский Софроний. В воскресенье, 18 октября, вместе с митрополитом Пермским и Кунгурским Игнатием они совершили утреннюю воскресную литургию в храме в честь священномученика Андроника, который находится в микрорайоне Владимирский.