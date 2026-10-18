В столице Прикамья в эти дни гостит епископ Нарьян-Марский и Мезенский Софроний. В воскресенье, 18 октября, вместе с митрополитом Пермским и Кунгурским Игнатием они совершили утреннюю воскресную литургию в храме в честь священномученика Андроника, который находится в микрорайоне Владимирский.
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