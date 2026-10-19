Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии НИУ ВШЭ Алексей Чихачёв считает, что президент Франции Эммануэль Макрон останется на посту несмотря на массовые протесты.
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