Историк Малиновски признался, что раскопки пробудили в нем любовь к России

Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновски, который получил российское гражданство в 2022 году, рассказал РИА Новости, что его интерес к истории России возник еще в детстве благодаря рассказам отца.
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