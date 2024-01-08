Бандеровский план «А»: новое наступление или бегство в Европу?

Киев бряцает оружием и намерен бросить на фронт 500 тысяч штыков Александр Ситников Фото: ТАСС Часть вооружений, о предоставлении которых Киеву США объявили на прошлой неделе, будет направлена на Украину позднее.
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