Консерватор Джалили обходит реформиста Пезешкиана на выборах в Иране

Представитель консерваторского политического вектора Ирана Саид Джалили на данный момент лидирует в выборах, оставляя позади реформиста Масуда Пезешкиана, пишет информагентство «ТАСС» со ссылкой на представителя избирательного штаба исламской республики Мохсена Эслами.
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