Владивосток назвали идеальным городом для командировок

Онлайн-сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» провёл исследование и узнал, что почти половина опрошенных, или 48,1%, периодически ездят куда-то по работе, ещё 46,1% хотели бы, но компания их никуда не отправляет, а остальные 5,8% респондентов никуда не ездят и не хотят.