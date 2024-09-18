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Владивосток назвали идеальным городом для командировок

Владивосток назвали идеальным городом для командировок

Онлайн-сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» провёл исследование и узнал, что почти половина опрошенных, или 48,1%, периодически ездят куда-то по работе, ещё 46,1% хотели бы, но компания их никуда не отправляет, а остальные 5,8% респондентов никуда не ездят и не хотят.

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