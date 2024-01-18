Теннисист Циципас: Джоковичу нужно однажды проснуться и стать менее эгоистичным

Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над представителем Австралии Джорданом Томпсоном во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) поделился размышлениями о том, как одолеть лидера мирового рейтинга, серба Новака Джоковича.
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