Риелторы отметили оживление на рынке вторичного жилья в Москве

Спрос на вторичное жилье в Москве за месяц вырос на 5% и приблизился к показателям годовой давности. Оживление спроса риелторы связывают с адаптацией покупателей к нынешним макроэкономическим условиям К концу осени 2024 года рынок вторичного жилья в Москве адаптировался к запредельно высоким ипотечным ставкам — большинство сделок происходит без участия кредитных средств.
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