Гаджиев оценил целесообразность подачи Россией заявки на проведение Евро-2036 или Евро-2040

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий должность президента «Динамо» из Махачкалы, прокомментировал инициативу РФС подать заявку на организацию чемпионата Европы по футболу в 2036 или 2040 году.