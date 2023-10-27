Гаджиев оценил целесообразность подачи Россией заявки на проведение Евро-2036 или Евро-2040

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий должность президента «Динамо» из Махачкалы, прокомментировал инициативу РФС подать заявку на организацию чемпионата Европы по футболу в 2036 или 2040 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)