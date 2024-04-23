Муж Блиновской заявил о намерении разорвать с ним контракт на военную службу

Алексей Блиновский, муж королевы марафонов, впервые вышел на связь из зоны СВО. Туда он отправился месяц назад, чтобы сохранить семейный бизнес и поспособствовать изменению меры пресечения суда для Елены.
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