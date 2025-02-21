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Царьград

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Недвижимость: новые правила сделки с 1 марта 2025 года в России

Недвижимость: новые правила сделки с 1 марта 2025 года в России

С 1 марта 2025 года в России изменится порядок сделок с земельными участками и недвижимостью. Новые правила требуют наличия сведений о границах участков в ЕГРН, чтобы избежать споров и затруднений при продаже.

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