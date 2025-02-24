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ВСУ потеряли 15 боевиков и проиграли нашим спецназовцам бой за опорник

ВСУ потеряли 15 боевиков и проиграли нашим спецназовцам бой за опорник

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов ВСУ потеряли до 15 своих боевиков, пытаясь выстоять штурм военнослужащих подразделения батальона спецназа 51 общевойсковой армии на дзержинском направлении зоны проведения спецоперации.

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