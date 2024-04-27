В Следственном комитете по Тверской области разъяснили вопросы в сфере миграции

Вопросы миграционной политики урегулированы законодательством Российской Федерации. Законом определен порядок въезда на территорию страны и выезда из нее иностранных граждан, установлены основания их пребывания в Российской Федерации.
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