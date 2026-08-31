@ Jeremy Lempin/dpa/Global Look Press Tекст: Евгений Крутиков За недавними атаками террористов в Мали стояли французские и украинские спецслужбы, заявили в МИД РФ, подчеркнув, что альянс Парижа и Киева пытается свергнуть и другие правительства в Сахеле.