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Царьград

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Бизнес увеличил добровольные взносы в бюджет

Бизнес увеличил добровольные взносы в бюджет

Крупный бизнес перечисляет в федеральный бюджет сотни миллиардов рублей в виде добровольных взносов, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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