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Увеличение пособий по беременности и родам и уходу за ребенком в 2025 году

Увеличение пособий по беременности и родам и уходу за ребенком в 2025 году

В следующем году ожидается ряд существенных изменений в системе социальных выплат в России. Максимальный размер пособия по беременности и родам составит 794 тысячи рублей, а по уходу за ребенком до полутора лет - 69 тысяч рублей.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ОПЯТЬ ЗАКОН ПРИМУТ В УГОДУ МИГРАНТАМ .Когда уже перестанут стесняться быть русским . Почему не принять опять закон о национальности в паспорте и вводить законы для каждой национальности В СВОЕ ВРЕМЯ БЫЛ ЗАКОН ДЛЯ МАЛЫХ НАРОДОВ  СЕВЕРА И ТУДА СРАЗУ ВЛИЛИСЯ КАВКАЗ .забыли в законе север написать .И С ТАКИМ ЗАКОНОМ К НАМ РИНУТСЯ ДАЖЕ ТЕ КТО НЕ ХОТЕЛ СООТВЕТСТВЕННО ИСЛАМИЗАЦИЯ ГАРАНТИРОВАНА НА ВСЕ 100 ПРОЦЕНТОВ .Поднимать  и помогать надо по статистике уменьшения населения по национальности .А не по миграции к нам мусульман у них есть родина и национальность и они сами там должны регулировать свои проблемы А НЕ ЗА МОЙ СЧЕТ ТАК ПОЛЬЗЫ ОТ НИХ НЕТ если кто то из чиновников не верит снимите пиджак и поработайте сними один месяц и вы убедитесь что для России это зло конченное ЗЛО .
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