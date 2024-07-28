Увеличение пособий по беременности и родам и уходу за ребенком в 2025 году

леонид рыбаков

ОПЯТЬ ЗАКОН ПРИМУТ В УГОДУ МИГРАНТАМ .Когда уже перестанут стесняться быть русским . Почему не принять опять закон о национальности в паспорте и вводить законы для каждой национальности В СВОЕ ВРЕМЯ БЫЛ ЗАКОН ДЛЯ МАЛЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА И ТУДА СРАЗУ ВЛИЛИСЯ КАВКАЗ .забыли в законе север написать .И С ТАКИМ ЗАКОНОМ К НАМ РИНУТСЯ ДАЖЕ ТЕ КТО НЕ ХОТЕЛ СООТВЕТСТВЕННО ИСЛАМИЗАЦИЯ ГАРАНТИРОВАНА НА ВСЕ 100 ПРОЦЕНТОВ .Поднимать и помогать надо по статистике уменьшения населения по национальности .А не по миграции к нам мусульман у них есть родина и национальность и они сами там должны регулировать свои проблемы А НЕ ЗА МОЙ СЧЕТ ТАК ПОЛЬЗЫ ОТ НИХ НЕТ если кто то из чиновников не верит снимите пиджак и поработайте сними один месяц и вы убедитесь что для России это зло конченное ЗЛО .