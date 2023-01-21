Минобороны Чехии опровергло публикации о намерениях передать Киеву получаемые из ФРГ танки Leopard 2

Чешское министерство обороны заявило о том, что данные о намерениях передать Украине немецкие танки Leopard 2 взамен переданных украинским военным танков Т-72 не соответствуют действительно.
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