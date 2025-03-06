Как прокомментировал это Гэллоуэй "Charge of woke brigade"США остановили все поставки американского военного оборудования, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши, сообщают нам американские СМИ.