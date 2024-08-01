Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью ТАСС раскрыл судьбу западных спонсоров президента Украины Владимира Зеленского, по его словам он «потопит» одного политика за другим от вице-президента США Камалы Харрис до президента Франции Эммануэля Макрона.