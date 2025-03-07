Тепло в Петербурге побило рекорд 143-летней давности

Сутки 6 марта стали самыми теплыми за весь ряд метеонаблюдений. Среднесуточная температура воздуха в центре Петербурга в минувший четверг, 6 марта, достигла показателя в плюс 3,3 градуса, превысив на 0,2 градуса рекорд 1882 года.
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