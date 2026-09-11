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"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском

"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объявил всех, кто критикует его за плохое знание английского языка, "сторонниками России" .

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