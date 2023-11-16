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Форвард «Динамо-2» Обрывков: «Если выиграет 2Drots, это будет то же самое как с ЦСКА – супернеожиданность»

– За кого будешь болеть? – Буду поддерживать и ту, и ту команду. Хотелось бы увидеть красивый футбол, большое количество голов.

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