Можно ли заменить масло 5w30 на 10w40

Один из важных аспектов обслуживания автомобиля — это регулярная замена моторного масла. Однако, когда приходит время замены, возникает вопрос: можно ли заменить масло одной вязкости на другую? В частности, очень часто встречается сравнение масел 5W-30 и 10W-40.