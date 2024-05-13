TD Mishka Avto
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TD Mishka Avto

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Можно ли заменить масло 5w30 на 10w40

Один из важных аспектов обслуживания автомобиля — это регулярная замена моторного масла. Однако, когда приходит время замены, возникает вопрос: можно ли заменить масло одной вязкости на другую? В частности, очень часто встречается сравнение масел 5W-30 и 10W-40.

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