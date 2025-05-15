Ещё не завершившуюся поездку президента США на Ближний Восток уже можно считать триумфальной. Причём все сливки этого триумфа рационально снимает […] The post Трамп на Ближнем Востоке: громкая экономика и тихая политика appeared first on Медиакратия.
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