Ганчев высказал мнение, что решение разрешить Киеву удары вглубь РФ уже принято

Решение разрешить Украине удары вглубь территории РФ дальнобойным оружием НАТО уже принято Западом. Соответствующую точку зрения озвучил руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, который стал собеседником РИА Новости.
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