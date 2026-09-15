Пушилин: не все жители соглашаются покидать освобожденные, но разрушенные города

РИА Новости/Станислав Красильников Некоторые жители населенных пунктов, освобожденных российскими войсками, отказываются покидать свои дома, несмотря на серьезные разрушения.
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