Юрий Кот Центробанк продолжает обрезать Россию. То кресты уберёт, то освобождённые новые русские земли.
ЦБ отказался исправлять свою карту РФ без новых регионов
Комментарии
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МВ
Мстислав Водяной
Денежные купюры выпускаются на срок не в один год, а в течении года территория России возможно прирастёт ещё какими либо областями Украины. Не обновлять же каждый год такую массу денежных знаков. Вот присоединим всю территорию Украины к своей, тогда и напечатаем. Так, что без лишнего скулежа.
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1 час.
Александр Зубков
Надоела уже эта Набиулина. А чего гарант молчит?
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1 час.
михаил дуванов
продажная шкура это ты
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39 мин.
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