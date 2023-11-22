ЦБ отказался исправлять свою карту РФ без новых регионов

МВ

Мстислав Водяной

Денежные купюры выпускаются на срок не в один год, а в течении года территория России возможно прирастёт ещё какими либо областями Украины. Не обновлять же каждый год такую массу денежных знаков. Вот присоединим всю территорию Украины к своей, тогда и напечатаем. Так, что без лишнего скулежа.