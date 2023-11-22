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ЦБ отказался исправлять свою карту РФ без новых регионов

ЦБ отказался исправлять свою карту РФ без новых регионов

Юрий Кот Центробанк продолжает обрезать Россию. То кресты уберёт, то освобождённые новые русские земли.

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Комментарии
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МВ
Мстислав Водяной
Денежные купюры выпускаются на срок не в один год, а в течении года территория России возможно прирастёт ещё какими либо областями Украины. Не обновлять же каждый год такую массу денежных знаков. Вот присоединим всю территорию Украины к своей, тогда и напечатаем. Так, что без лишнего скулежа.
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1 час.
Александр Зубков
Надоела уже эта Набиулина. А чего гарант молчит?
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1 час.
михаил дуванов
продажная шкура это ты
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39 мин.

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