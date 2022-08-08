Резкое подорожание школьных вещей сочли сговором сетевиков

Скриншот видео Собрать ребенка в школу стало дороже на четверть. Ритейлеры оправдывают высокие ценники проблемами с логистикой и контрсанкциями, однако эксперты уверены: это не что иное как сговор или ярко выраженная попытка нажиться на детях.