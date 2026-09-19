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«Евроублюдки понимают только грубую силу»: Медведев высказался о новых санкциях США

Россия должна отвечать прямым военным сдерживанием на американские санкционные инициативы, подобные закону, связанному с сенатором Линдси Грэмом (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)*, поскольку европейские государства понимают только применение грубой силы.

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