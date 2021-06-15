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Татьяна Брухунова призвала россиян вакцинироваться от ковида

Татьяна Брухунова призвала россиян вакцинироваться от ковида

Больше новостей в сюжете: Вакцинация от COVID-19 Молодая жена известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила в своем аккаунте Instagram эмоциональный пост, в котором раскритиковала людей, считающих прививки злом.

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