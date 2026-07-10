35 лет ликвидации Варшавского Договора: последствия бессрочные?..

35 лет тому назад, 1 июля 1991 года, в Праге был подписан Протокол о прекращении действия Варшавского договора, подписанного 14 мая 1955 года СССР и большинством восточноевропейских стран через 6 лет после учреждения НАТО, принявшего в свой состав ФРГ 9 мая 1955-го – в 10-летие Великой Победы.