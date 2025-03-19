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Израиль штурмует сирийские города: Захватившие Дамаск террористы ХТШ* атакуют ливанскую границу и собираются идти на Ирак

Израиль штурмует сирийские города: Захватившие Дамаск террористы ХТШ* атакуют ливанскую границу и собираются идти на Ирак

Ближний Восток продолжает полыхать. Согласно поступившим данным, после того, как Израиль возобновил так называемую "операцию" в Газе, которая сопровождается настоящим геноцидом гражданского населения Палестины, десятки единиц техники пошли на штурм сирийских городов, в частности - Аль-Аднанию.

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