Корейский процессор RHP: голограммы из видеозвонков и фильмов с частотой 30 fps уже реальность

Корейские учёные из Электротехнического и телекоммуникационного исследовательского института (ETRI) представили революционный процессор RHP (Real-time Holography Processor), который способен в реальном времени преобразовывать обычное 2D-видео в полноцветные 3D-голограммы.
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