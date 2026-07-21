Канал "Макс" сообщил о временной остановке движения на Крымском мосту

Движение транспорта через Крымский мост временно приостановлено. Сообщение об этом появилось в канале "Макс", призвавшем сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности для всех на мосту и в зоне досмотра.
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