Рособрнадзор: значительных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2025 году не затронут какие-либо существенные перемены. С таким заявлением выступил глава Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, чьи слова передает ТАСС.