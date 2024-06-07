Рособрнадзор: значительных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2025 году не затронут какие-либо существенные перемены. С таким заявлением выступил глава Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, чьи слова передает ТАСС.
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