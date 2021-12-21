Шесть ЗАГСов Приангарья отремонтируют в 2022 году

Шесть отделов службы ЗАГС Иркутской области отремонтируют в 2022 году. Капитальный ремонт проведут в отделе по Чунскому району, также приведут в порядок отделы по Зиминскому району и Зиме, Саянску, Заларинскому, Осинскому и Нукутскому районах.