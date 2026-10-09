Происшествия
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Происшествия

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В Северной Осетии Госавтоинспекция и отряд ЮИД провели праздник для первоклассников

В школе № 1 города Алагир Северной Осетии состоялось торжественное мероприятие для первоклассников - «Посвящение в пешеходы».

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