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Царьград

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ЖКХ в Нижегородской области подорожает на 8,7% с июля 2027 года

ЖКХ в Нижегородской области подорожает на 8,7% с июля 2027 года

В Нижегородской области с 1 июля 2027 года совокупный платёж за жилищно-коммунальные услуги увеличится на 8,7%, при этом в 2026 году тарифы в регионе повышались дважды — в январе на 1,7% и в октябре на 9,9%.

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