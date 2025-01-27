Астраханка расцарапала лицо полицейскому

Местная жительница стала фигуранткой уголовного дела после нападения на стража порядка. Инцидент случился днем 21 января в Камызяке: астраханка, находясь возле дома на улице Павших Борцов, осталась недовольной законными действиями полицейского.
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