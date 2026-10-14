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Царьград

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Гусман пожаловался, что не смог найти в Израиле даже носки

Гусман пожаловался, что не смог найти в Израиле даже носки

Он пожаловался на специфическую трудность в Тель-Авиве на YouTube-канале. Журналист Михаил Гусман рассказал о неожиданной бытовой проблеме, с которой столкнулся в Израиле.

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Svetlana Kuzmina

Какие проблема у Гусмана, он даже не пользуется интернет-магазинами и, видимо не знает о их существовании. Там можно найти все что угодно и даже заказать из-за границы. А может быть Гусман не знает, как пользоваться компьютером? )))).