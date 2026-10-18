Остров Нордовый в Каспийском море медленно соединяется с материком из-за отступления воды. В ближайшие 20 лет уровень моря может снизиться на 4–5 метров, что грозит слиянием острова с материковой частью и изменением береговой линии.
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