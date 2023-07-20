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Times: Тобиас Эллвуд может лишиться поста главы комитета Палаты общин после похвалы в адрес режима «Талибана» в Афганистане

Times: Тобиас Эллвуд может лишиться поста главы комитета Палаты общин после похвалы в адрес режима «Талибана» в Афганистане

Тобиас Эллвуд может лишиться должности руководителя комитета Палаты общин парламента Соединенного Королевства после похвалы в адрес режима «Талибана» (запрещенная в Российской Федерации террористическая организация), действующего в настоящий момент в Афганистане.

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