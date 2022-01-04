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Климатолог предупредил о холодном лете 2022 года

Климатолог предупредил о холодном лете 2022 года

В 2022 году жителей Земли ожидает «нервная» погода — такая же, какой была погода в 2021 году. В чём это может выражаться, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

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