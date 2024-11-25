Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ющенко: В СССР Россия сидела на шее, на наших плечах, ноги свесила

Ющенко: В СССР Россия сидела на шее, на наших плечах, ноги свесила

Политнавигатор Инфраструктура и промышленность, доставшиеся Украине от Советского Союза, получили оригинальную оценку от экс-президента Виктора Ющенко, разразившегося антироссийской речью по случаю очередных годовщин начала «оранжевой революции» и Евромайдана.

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