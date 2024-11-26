Смолянам сказали, когда запустят трамваи на улице Тенишевой

Руководитель МУТТП в ходе общегородской планерки рассказал о возникших при ремонте нюансах. В настоящее время «Смоленскавтодор» всеми силами пытается ускорить темпы реконструкции трамвайных путей на улице Тенишевой.
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