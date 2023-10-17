Главнокомандующий В.В. Путин: улучшаем своё положение на всей линии соприкосновения

Зубодробительный вопрос получил от женской аудитории канала: а можно подробнее и понятным языком объяснить, что означает произнесённое Верховным «вооруженные силы страны улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации»? «То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, — это называется «активная оборона», и наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве» (фрагмент программы Павла Зарубина «Москва.